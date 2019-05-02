Çocuklarla gönüllü buluşma

BUGÜN NELER OLDU

17 yıldır Türkiye'nin her ilindeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlarda devlet korumasında olan çocuklar için devamlılık ve gönüllülük esası ile çalışmalar yürüten beyaz tişörtlü 'Benimyuvam' sivil toplum örgütü üyeleri bağlı evlerde kalan çocuklarla ve İran sınırındaki Keçikayası köyü ilkokulunda okuyan öğrencilerle buluştu. Programın ilk gününde Van Valiliği'ne bağlı Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi'nde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi okul öncesi topluluğu, Van AHBAP ekibi, Benimyuvam, Çocuk Bakım Kuruluş Üyeleri, koruyucu ailelerin bir araya geldiği 'Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük' söyleşisi yapıldı.Programın ikinci gününde Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden gönüllüler, Çocuk Evleri'nde kalan 13-18 yaş arasındaki çocuklarla okul bahçesinde buluştu. Çocuk Evleri Sitesi'nde, kurum görevlileri ile gerçekleştirilen söyleşinin ardından, beraberinde getirdikleri oyuncakları 0-18 yaş arasındaki çocuklara dağıtan gönüllüler birlikte eğitici, öğretici ve aynı zamanda eğlendirici faaliyetler gerçekleştirdi. Bez çanta boyama, çeşitli zeka oyunları, ahşap boyama gibi bir çok etkinlik gerçekleştiren grup daha sonra site bahçesinde yarışmalarla zaman geçirdi. Okul bahçesinde ise halay çekildi, ardından çeşitli oyunlar oynandı. Ardından gönüllü ekibi çocukların evlerine misafir oldu. Birlikte yemek yiyip sohbet eden grup, genç çocukların sorularını yanıtladı. Etkinliklerle hem gönüllüler hem de çocuklar aralarında bağ oluştu.Keçikayası köyünde çalışan Kübra öğretmenin iletişim kurarak köye davet ettiği ekip son gününü burada geçirdi. Köydeki öğrencilerle buluşan gönüllüler, burada da birçok etkinlik yaptı. Dar bir bölgede sınırlı kalan çocuklar, Türkiye'nin çok uzak bölgelerinden gelen abla ve ağabeyleriyle zaman geçirdi. Buluşmada çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi. Köydeki etkinliklerde çocukların yüzleri boyandı, eğitici aktivitelerle yaratıcılıkları gelişti, çeşitli yarışmalar düzenlendi. Van'daki son günlerini İran'ın sıfır noktasında bulunan köyde birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören ilkokul çocuklarını eğlendirmekle geçiren ekip, burada bulunmaktan ve çocuklarla beraber olmaktan büyük keyif aldıklarını belirtti. Ziyaretleri süresince çocukların yüreklerindeki iz ve yüzlerindeki tebessümle gördükleri ilgi karşısında yaşadıkları duygusallığı gizleyemeyen gönüllüler, bambaşka minik yüreklere dokunmak üzere Van'a veda etti.