Cumhuriyet Kulesi’ne ihale yapılacak

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KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2003 yılında temeli atılan Cumhuriyet Kulesi'nin 1,5 yıl içerisinde tamamlanması için kısa süre içerisinde ihale yapılarak çalışmalara başlanacağını belirtti. Ticaretin ilçe ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu ve canlandırılması gerektiğini ifade eden Başkan Altınok, "Keçiören'de tüten bir baca yok. Yani Keçiören bir sanayi kenti değil. Keçiören'in en önemli gelir kalemi ticarettir" dedi. Altınok, "Ticaretin canlanması için Keçiören'e daha fazla yerli ve yabancı turist çekmemiz gerekiyor. Bunu da insanları cezbeden doğru yatırımlarla yapabilirsiniz. Cumhuriyet Kulemizi inşa etme nedenlerimizin başında Keçiören'i ziyaret etmek isteyen insanların sayısını ve ticaret hacmini artırmak gelmektedir. Kulemizin ihalesi süratle yapılarak inşallah 1.5 yıl içerinde tamamlanacak. Yüksekliği 46 metre daha artırılacak olan kulemizin içeresinde birçok aktivitenin yapılacağı mekânlar bulunacak. Cam fanus içerisinde döner restoranlar, çocuklarımız için uzay terasları, Ankara'ya hâkim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, sanat galerileri ve alışveriş mekânlarıyla kulemiz Ankara'nın gözbebeği haline gelecek" dedi.