Hentbolculardan Başkan Şimşek’e ziyaret

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DENIZLI'DE organize edilen Göksel Erdoğan Sezonu Kadınlar 2. Ligi Play-Off finallerinde averajla ikinci olanİkincilik madalyaları ile Gölbaşı Belediyesi'ne gelen hentbolcular, Başkan Şimşek'i makamında ziyaret etti. Takım antrenörü İbrahim Akçay, Şimşek'e ikincilik madalyası ile plaket takdim etti.Gölbaşı Belediyespor hentbolcularını ve teknik ekibini başarılarından ötürü tebrik eden Başkan Ramazan Şimşek, "Gölbaşı Belediyesi olarak her spora olduğu gibi hentbola da gereken desteği vereceğiz. İ" diye konuştu. Takım antrenörü İbrahim Akçay ise, "Play-Off'lara kadar çok başarılı geldik. Play- Off'larda da iyi mücadele ettik.Ancak hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. 1. Lig'de daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.