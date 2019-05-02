Hentbolculardan Başkan Şimşek’e ziyaret

DENIZLI'DE organize edilen Göksel Erdoğan Sezonu Kadınlar 2. Ligi Play-Off finallerinde averajla ikinci olan Gölbaşı Belediyespor, ikincilik madalyasını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e sundu.
İkincilik madalyaları ile Gölbaşı Belediyesi'ne gelen hentbolcular, Başkan Şimşek'i makamında ziyaret etti. Takım antrenörü İbrahim Akçay, Şimşek'e ikincilik madalyası ile plaket takdim etti.
"HEP BİRLİKTE DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"
Gölbaşı Belediyespor hentbolcularını ve teknik ekibini başarılarından ötürü tebrik eden Başkan Ramazan Şimşek, "Hentbolcularımız büyük bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdılar. Hepsini tek tek tebrik ediyorum.
Gölbaşı Belediyesi olarak her spora olduğu gibi hentbola da gereken desteği vereceğiz. İnşallah hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız
" diye konuştu. Takım antrenörü İbrahim Akçay ise, "Play-Off'lara kadar çok başarılı geldik. Play- Off'larda da iyi mücadele ettik. 5 golle şampiyonluğu kaçırdık.
Ancak hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. 1. Lig'de daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.