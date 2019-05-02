Keçiörengücü 1. Lig’i bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

SEZONUN son haftasına girilirken TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon, bu hafta oynanan maçlarla belli olacak. Son haftaları çekişmeli geçen ligde şampiyonluğun en büyük adayı ise 2 puan farkla liderlik koltuğunda bulunan Keçiörengücü., 28. haftada Sakaryaspor'dan devraldığı liderlik koltuğunu 31. haftada averaj üstünlüğü ile Kastamonuspor 1966'ya kaptırdı. Bir sonraki hafta Kastamonu temsilcisinin Sakaryaspor ile berabere kalması ile birlikte Keçiören temsilcisi, 2 puan farkla ligin lideri oldu.Mor-beyazlı ekip maçı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edip Spor Toto 1. Lig'e çıkacak.Geçen sezon Hatayspor forması giyen ve bu sezon başında Keçiörengücü ile sözleşme imzalayan2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor ile şampiyonluk yaşayan Balcı,Taha Balcı'nın Keçiörengücü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.