SERÇEV ilk mezunlarını verdi

BUGÜN NELER OLDU

BURAK Sefa Kızkaçıran, Büşra Ersoy, Mehmet Berat Demirhan, Özgür Çınar, Samet Gökçe ve Kemal Mert Çakır SERÇEV'den ilk mezun olan öğrenciler olarak tarihe geçti. Okuldan başarı ile mezun olan 6 çocuğu eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun yalnız bırakmadı. Sarıeroğlu, "Bu güzel çocuklarımız bu okuldan mezun olduktan sonra istihdam konusunda da devlet olarak üzerimize düşen görev neyse onu yapmaya hazırız" dedi. 17 yıl öncesine kadar Serebral Palsili çocukların gidecekleri okul olmadığı için dernek açarak yola çıkan SERÇEV ailesi gurur dolu bir gün yaşadı. Engelli bireyleri sosyal yaşama kazandırmak amacıyla başlatılan ve dünyada başka örneği bulunmayan proje 18 Eylül 2017'de Ankara'da hayata geçirildi. Engelli bireylerin orta öğretim eğitimi kapsamında Türkiye'de yeni bir model olan Engelsiz Meslek Lisesi'nde bilişim teknoloji bölümü, tarım bölümü ve radyo sinema bölümü yer alıyor.