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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Halk Ekmek'e zam yapmama kararı aldığını ve 250 gramlık Halk Ekmek Ramazan Pidesi'nin ise bu yıl 1 TL'den satışa sunulacağını açıklamıştı. Başkentlilerin ucuz ve sağlıklı ekmek tüketebilmesi için Halk Ekmek'e zam yapılmayacağını söyleyen Başkan Mansur Yavaş, "Vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulanabilecek tüm imkanları kullanmaya kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan tepki gösterdi. Pidenin Halk Ekmek tarafından geçtiğimiz yıl 70 kuruştan satıldığını belirten Murat Ilıkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşla alay ettiğini belirtti.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Pidesi'ne yüzde 43'lük zam uyguladığını belirten MHP'li Murat Ilıkan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulunabilecek tüm imkanları kullanmakta kararlıyız' diyorlar. Ama geçen yıl ramazanda 70 kuruş olan pideyi 1 lira yapıyorlar, vatandaşla alay ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Mansur Yavaş'ın başkentlilerin ucuz ve sağlıklı ekmek tüketebilmesi için Halk Ekmek'e zam yapılmaması yönünde talimat verdiği ifade ediliyor. Geçen yıl 70 kuruş olan Halk Ekmek fiyatının yine 70 kuruş olarak uygulanacağı belirtiliyor. Bu yıl Ramazan Pidesi'nin de fiyatının 1 lira olduğu belirtiliyor. Ama aynı pidenin geçen yıl 70 kuruştan satıldığına hiç değinilmiyor. 'Ekmeğe zam yapmıyoruz' müjdesinin altında pideye yapılan yüzde 43'lük zam vatandaşla alay edercesine geçiştiriliyor" ifadelerini kullandı.