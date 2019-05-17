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100. yıla çok özel gösteri

Giriş Tarihi: 17.5.2019
100. yıla çok özel gösteri
MILLI Mücadele'nin 100. Yılı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla 19 Mayıs Pazar günü, 14.00 ve 17.00 saatlerinde 2 seans olarak CEPA Alışveriş Merkezi'nde kutlanacak. Bu tarihsel süreç türküler, marşlar ve dans gösterileri ile anılacak. Seyircilerin sadece dinleyici olarak kalamayacağı bu etkinlikte tüm katılan misafirler, eserlere hep bir ağızdan eşlik edecek. Bu benzersiz kutlama, Ankara'da 19 Mayıs günü kaçırılmaması gereken etkinliklerin en başında yer alıyor. Etkinlikte Atatürk kıyafetleri defilesi yapılacak. Ankaralılar unutulmaz bir gün yaşayacak.
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