100. yıla çok özel gösteri

BUGÜN NELER OLDU

MILLI Mücadele'nin 100. Yılı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla 19 Mayıs Pazar günü, 14.00 ve 17.00 saatlerinde 2 seans olarak CEPA Alışveriş Merkezi'nde kutlanacak. Bu tarihsel süreç türküler, marşlar ve dans gösterileri ile anılacak. Seyircilerin sadece dinleyici olarak kalamayacağı bu etkinlikte tüm katılan misafirler, eserlere hep bir ağızdan eşlik edecek. Bu benzersiz kutlama, Ankara'da 19 Mayıs günü kaçırılmaması gereken etkinliklerin en başında yer alıyor. Etkinlikte Atatürk kıyafetleri defilesi yapılacak. Ankaralılar unutulmaz bir gün yaşayacak.