Alzheimer sanılan hastayı hayata bağladı

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BALIKESIR'DE 12 yıl önce alzheimer tanısı konulan ve kullandığı ilaçların etkisiyle unutkanlık, depresyon ve idrar kaçırma gibi şikayetler yaşayan Engin Gülen, doğru teşhis ve tedavi sayesinde hayata tekrar bağlandı. Emekli astsubay Engin Gülen, ilerleyen unutkanlık, sürekli uyuklama hali, iştahsızlık, kaybolma ve yalnız kalma korkusu gibi şikayetler üzerine hastaneye başvurdu. Balıkesir'de 12 yıl önce alzheimer tanısı konulan ve son dönemde hastalığına bağlı ikili ilaç tedavisi uygulanan, psikotik problemler nedeniyle "antipsikotik" ilaç, idrar kaçırma şikayeti üzerine de başka bir ilaç kullanan Gülen, şikayetlerinin artması üzerine Ankara'ya gelerek SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde tedavi altına alındı. Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlkin Naharcı başkanlığındaki ekibin "Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme" uygulaması ve tıbbi tedavinin düzenlenmesi ile hastanın unutkanlığı ve depresyonu önemli ölçüde giderildi. Doç. Dr. Naharcı, hasta kendilerine başvurduğunda yoğun depresyon ve anksiyete altında olduğunu, kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı bilişsel problemler, uyuklama hali ve idrar kaçırma gibi şikayetler yaşadığını belirtti. Hastanın kızı Nefise Ünsal da halen Geriatri Polikliniği'nde düzenli takipleri devam eden Gülen'in sağlık durumuna ilişkin, "Şu anki durumu harika" dedi.