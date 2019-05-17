Bağımsızlığımızın temeli 100 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

19 Mayıs 1919'da, ebedi önder, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele'nin 100. yılı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de 7'den 70'e herkes tarafından kutlanmaya başlandı. 100. yıl kutlamalarını en coşkulu şekilde yaşamak ve yaşatmak isteyen Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu "Sonsuz Koşu"da, hem vatan uğruna canlarını feda edenleri anmak hem de 100 yıllık tarihimizi kutlamak amacıyla, eşsiz bir zeybek gösterisi sunmaya hazırlanıyor.Üç yüzü aşkın efenin aynı anda ve halkla oynayacağı zeybek gösterisini izlemek, Milli Mücadele ruhunu yaşatmak ve hatırlamak isteyen herkes 19 Mayıs'ta saat 16.00'da Panora'da buluşacak. Ardından Hacettepe Tımbıka Ritim Grubu'nun coşku yaşatmaya devam edeceği etkinlikte son olarak saat 18.00'de askeri bando, en güzel kahramanlık ezgileri ile misafirlerle buluşacak. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 19 Mayıs kutlamaları, 18 Mayıs Cumartesi günü, Mektebim Okulları öğrencileri tarafından, Kültür Bakanlığı Sanatçısı Mehmet Özcan eşliğinde 2017 yılında kurulan Mektebim Yıldızları dans topluluğunun halkoyunları gösterisi ile başlayacak. Ankara'daki farklı kampüslerden, ayrı yaş gruplarındaki 240 öğrenciden oluşan başarılı grubun performansı 14.00'de Piri Reis'te gerçekleşecek.