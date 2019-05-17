Başkan Köse parkları inceledi

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MAMAK'IN her caddesini her sokağını gezip çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin bu seferki adresi parklar oldu. Mamak çarşı içinde Süleyman Örsel, Akdere'de Şehit Cihan Bayık ve Şehit Ali Başpınar parklarında incelemelerde bulunan Köse, "Bir yandan parklarımızı yaza hazırlarken, bir yandan bakımlarını yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yazın keyfini yemyeşil parklarımızda huzurlu bir şekilde sürmelerini istiyoruz" dedi. Köse, parklarda vakit geçiren vatandaşlarla da sohbet etti.Düzenli olarak yapılan peyzaj çalışmaları ile yeşilin en güzel tonlarının buluştuğu parklarda vatandaşların spor, dinlenme ve çeşitli aktivitelerle güzel vakit geçireceklerini kaydeden Başkan Murat Köse, Mamak'ta kişi başına düşen yeşil miktarı artırmak adına birçok çalışma yapıldığının da altını çizdi.