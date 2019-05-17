Süper Lig’i iyi biliriz

BUGÜN NELER OLDU

Toto 1. Lig'de Altay'ı 3-1 yenerek bitime 1 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantileyen Osmanlıspor'un genel menajeri Cenk Karayel, takımın Süper Lig şansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karayel, Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.anlatan Karayel, daha sonra ise toparlanmayı bildiklerini belirtti. Karayel, teknik direktörlük görevine"10 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Sonra ise bir düşüş dönemi oldu. Keşke sezona daha iyi başlayabilseydik. Bugünkü pozisyonumuz daha farklı olurdu.Şu an olduğumuz yer bana göre başarı. Fakat bu nihai başarı değil, Play- Off'ta devamının gelmesi lazım" ifadelerini kullandı. Osmanlıspor'un Play- Off'taki şansını değerlendiren Karayel, "Takımımızı biraz daha şanslı görüyorum ama Play-Off ayrı bir süreç.Ayakta kalabilen ve soğukkanlı olanın kazanacağı bir aşama." diye konuştu. Play-Off'ta "tecrübe" faktörünün önemine de işaret eden Karayel, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi deneyimine sahip olduklarının altını çizdi. Karayel, "Bu sezon büyük maçları iyi oynadığımızı düşünüyorum. Gençlerbirliği, Abalı Denizlispor galibiyetleri... Osmanlıspor büyük maçlarda konsantrasyonunu sağladığı takdirde iyi oynuyor. Bu da bizi Play-Off öncesi umutlandırıyor" şeklinde görüş belirtti.Cenk Karayel, 10 maçlık galibiyet serisinin ardından liderliğe kadar yükselen Osmanlıspor'un daha sonraki düşüşüne ilişkin ise "değerlendirmesini yaptı. Başkent ekibinde maddi bir problem olmadığını da dile getiren Karayel, "Osmanlıspor'un maddi bir problemi yok. En azından abartılacak çok büyük borçları yok. Küme düşse bile zamanında doğru hamleleri yaparak emin adımlarla giden bir kulüp.Transfer döneminde bu teklifleri değerlendirirsek Osmanlıspor'un kasasında para kalacaktır" dedi. Öte yandanoynamak istediklerini de dile getirdi.