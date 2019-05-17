Süper Lig’i iyi biliriz

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Toto 1. Lig'de Altay'ı 3-1 yenerek bitime 1 hafta kala Play-Off'a kalmayı garantileyen Osmanlıspor'un genel menajeri Cenk Karayel, takımın Süper Lig şansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karayel, Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Küme düştükleri için sezona "kaosla" başladıklarını
anlatan Karayel, daha sonra ise toparlanmayı bildiklerini belirtti. Karayel, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'nün gelmesiyle yükselişe geçtiklerini vurgulayarak,
"10 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Sonra ise bir düşüş dönemi oldu. Keşke sezona daha iyi başlayabilseydik. Bugünkü pozisyonumuz daha farklı olurdu. Ancak 10 maçlık galibiyet serisi bize şu an bulunduğumuz yeri sağladı.
Şu an olduğumuz yer bana göre başarı. Fakat bu nihai başarı değil, Play- Off'ta devamının gelmesi lazım" ifadelerini kullandı. Osmanlıspor'un Play- Off'taki şansını değerlendiren Karayel, "Takımımızı biraz daha şanslı görüyorum ama Play-Off ayrı bir süreç. Ligde ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. Play- Off'ta sil baştan yeni bir sayfa açılıyor.
Ayakta kalabilen ve soğukkanlı olanın kazanacağı bir aşama. Play- Off'ta takımlara biraz da şans gerekiyor
" diye konuştu. Play-Off'ta "tecrübe" faktörünün önemine de işaret eden Karayel, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi deneyimine sahip olduklarının altını çizdi. Karayel, "Osmanlıspor'un tecrübesi var. UEFA Avrupa Ligi tecrübesi bulunan oyuncularımız var.
Bu sezon büyük maçları iyi oynadığımızı düşünüyorum. Gençlerbirliği, Abalı Denizlispor galibiyetleri... Osmanlıspor büyük maçlarda konsantrasyonunu sağladığı takdirde iyi oynuyor. Bu da bizi Play-Off öncesi umutlandırıyor" şeklinde görüş belirtti.
YUKARIDA RÜZGÂR SERT ESİYOR
Cenk Karayel, 10 maçlık galibiyet serisinin ardından liderliğe kadar yükselen Osmanlıspor'un daha sonraki düşüşüne ilişkin ise "Yukarıda rüzgâr sert esiyor. Hedef takım haline geliyorsunuz. Biz aşağıdan sessizce geliyorduk. Kimse bizi fark etmiyordu. Yukarıda şartlar daha da zorlaşıyor. Size karşı daha çok konsantre oluyorlar. Orada tutunamadık"
değerlendirmesini yaptı. Başkent ekibinde maddi bir problem olmadığını da dile getiren Karayel, "Osmanlıspor'un maddi bir problemi yok. En azından abartılacak çok büyük borçları yok. Küme düşse bile zamanında doğru hamleleri yaparak emin adımlarla giden bir kulüp. Osmanlıspor'un transfer teklifi gelen futbolcuları var.
Transfer döneminde bu teklifleri değerlendirirsek Osmanlıspor'un kasasında para kalacaktır" dedi. Öte yandan Play-Off maçlarını yeni yapılan Eryaman Stadı'nda
oynamak istediklerini de dile getirdi.