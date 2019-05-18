Altınok’tan yüzme havuzu müjdesi

Keçıören
Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin daveti üzerine okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen "Başkan Gençlerle Buluşuyor" soru-cevap söyleşisine katıldı. Başkan Turgut Altınok, öğrencilerin beden eğitimi derslerinde belediyenin havuzlarından faydalanabileceğini söyledi.
Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Altınok, gelen sorulara samimi ve içten cevaplar verdi. Yüzme havuzları konusunda yöneltilen bir soruya Altınok'tan müjdeli bir yanıt geldi. Gençlerin ve ailelerin Keçiören Belediyesi'ne ait yüzme havuzlarından kolaylıkla istifade edebileceklerini söyleyen Altınok, "Gençler, belediyemizin 4 tane yüzme havuzu var. Yüzme tesislerimizden bütün Keçiörenliler istifade edebilir. Keçiören'deki okullarla belediyemizin ortaklaşa hazırlayacağı takvime göre yüzme havuzlarımız öğrencilerimizin her daim hizmetindedir. Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimiz belediyemizin yüzme havuzlarından faydalansın diye hep öneride bulunuyorum. Bu önerim Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için de geçerlidir
" ifadelerini kullandı.