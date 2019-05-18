Altınok’tan yüzme havuzu müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin daveti üzerine okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen "Başkan Gençlerle Buluşuyor" soru-cevap söyleşisine katıldı.Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Altınok, gelen sorulara samimi ve içten cevaplar verdi. Yüzme havuzları konusunda yöneltilen bir soruya Altınok'tan müjdeli bir yanıt geldi. Gençlerin ve ailelerin Keçiören Belediyesi'ne ait yüzme havuzlarından kolaylıkla istifade edebileceklerini söyleyen Altınok, "" ifadelerini kullandı.