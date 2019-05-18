Başkent Adana’ya karşı

SPOR Toto 1. Lig'in son haftasında Başkent temsilcileri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, Adana ekipleri Adana Demirspor ve Adanaspor ile karşılaşacak. Saat 16.30'da başlayacak mücadelelerde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği, Adana Demirspor ile Eryaman Stadı'nda, play-off oynamayı garantileyen Osmanlıspor ise Adanaspor ile 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği-Adana Demirspor maçını hakem Ali Şansalan, Adanaspor-Osmanlıspor maçını ise hakem Burak Şeker yönetecek.

GENÇLER SÜPER LİG'E LİDER ÇIKMAK İSTİYOR

Gençlerbirliği sahasında Adana Demirspor'u mağlup ederek geçen hafta garantilediği Süper Lig'e, lider olarak çıkmak ve şampiyonluk coşkusunu taraftarı ile birlikte doyasıya yaşamak istiyor. Adana Demirspor ise karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak play-off potasına girmek istiyor. Ligin ilk devresinde Adana'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 3-2 kazanmıştı. Öte yandan Gençlerbirliği ile geçtiğimiz sezon küme düşme üzüntüsü yaşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat da ilk kez Gençlerbirliği'ne rakip olacak.

OSMANLISPOR PLAY-OFF'A GALİBİYETLE GİRME PEŞİNDE

Ligin 33. haftasında Altay'ı 3-1 yenerek play-off oynamayı garantileyen Osmanlıspor ise ligde iddiası bulunmayan Adanaspor'u yenerek play-off öncesi moral depolamak istiyor. Ligin ilk devresinde Ankara'da oynanan karşılaşmayı Osmanlıspor 3-1 kazanmıştı.