Hedef yeniden Avrupa şampiyonluğu

İşıtme Engelliler Futbol Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlencek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekip, Cebeci Stadı'nda Ankaragücü 21 Yaş Altı Takımı ile hazırlık karşılaşması yaptı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, eleme grubunu birinci olarak tamamlayan Milli Takım'ın turnuvaya favori olarak gideceğini söyledi.
İşitme engelli millilerin, 2012'den beri süre gelen bir başarı alışkanlığı olduğunu belirten Kihtir, "Bu takımın iki dünya, bir Avrupa, bir de olimpiyat şampiyonluğu var.
Hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Teknik heyete ve sporculara güveniyorum. Yeniden şampiyon olup ülkeye döneceklerine inanıyorum
" ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ise milli takımın buralara gelmesinde iki federasyon arasında uzun yıllardır kurulu ilişkiler ve stratejik iş birliğinin büyük bir önemi olduğunu dile getirdi. TFF'nin hem finansal hem de tesis açısından destek verdiğini vurgulayan Gürsoy, "Ay-yıldızlı ekip son kampını TFF'nin İstanbul'daki Riva tesislerinde gerçekleştirecek. En son katıldıkları Avrupa ve Dünya şampiyonaları öncesinde de burada kamp yapmışlardı. Riva'nın bir uğuru olduğuna inanıyorum. İnşallah bu turnuvadan da kupayla dönecekler
" diye konuştu.