Hedef yeniden Avrupa şampiyonluğu

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İşıtme Engelliler Futbol Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlencek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekip, Cebeci Stadı'nda Ankaragücü 21 Yaş Altı Takımı ile hazırlık karşılaşması yaptı.İşitme engelli millilerin, 2012'den beri süre gelen bir başarı alışkanlığı olduğunu belirten Kihtir, "Hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Teknik heyete ve sporculara güveniyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ise milli takımın buralara gelmesinde iki federasyon arasında uzun yıllardır kurulu ilişkiler ve stratejik iş birliğinin büyük bir önemi olduğunu dile getirdi. TFF'nin hem finansal hem de tesis açısından destek verdiğini vurgulayan Gürsoy, "" diye konuştu.