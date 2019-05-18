Kenetlenerek zirveye çıktık

Ankara'nın köklü kulübü Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkaran teknik direktör İbrahim Üzülmez, yaşadıklarına ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Üzülmez, "Mutluyuz tabii ki. Şampiyonluk kelimesi çok kolaydır ama altını da doldurmak gerekiyor. Oyuncularımla birlikte 9 hafta boyunca bir sinerji yakalayarak, kenetlenerek, birlik beraberlik içerisinde bu güzel camiayı Süper Lig'e taşıdık. Geçen sene Rizespor, bu sene Gençlerbirliği'ni zirveye taşımak beni çok mutlu etti. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Aldığım paranın karşılığını vermeye çalışıyorum. Bunun karşılığında da böylesine güzel duygular yaşayıp şampiyonluk apoletini takmak bizler için çok güzel bir duygu. Burada sezon başından itibaren 48 puan toplayan Erkan hocayı da unutmayalım. O da çok başarılı bir şekilde sezona başladı ama profesyonel ligde bu tür değişimler olabiliyor. 48 puan da azımsanacak bir puan değil" diye konuştu.

İLHAN CAVCAV BANA ÇOK GÜVENMİŞTİ

'Tecrübesiz' kelimesini yok etmek istediğine vurgu yapan Üzülmez, "Allah rahmet eylesin, kimse Süper Lig'de bize güvenmezken, rahmetli İlhan Başkan 'Ben sana güveniyorum, inanıyorum' dedi ve takımı bize teslim etti. 18 yönetici vardı ve bana sadece İlhan Başkan güvendi. Hatta yönetim kurulu toplantısına gittiğimde herkesin suratı düşmüştü ama başkan bize destek oldu ve 32 puan topladık. F.Bahçe maçında süre almayan bir oyuncuyu oynattım. 2-1 kaybettik. Başkan 'çantanı topla git' dedi. Ondan sonra beni fabrikaya çağırdı, biraz duygusal bir görüşmemiz oldu, takımda kaldım. Başkan çok otoriterdi, disiplinliydi ama çok da yufka yürekliydi" dedi.

BURADA DEVAM ETMEK İSTERİM

Oyuncuları ile birlikte Gençlerbirliği'nde kalmak istediklerini ifade eden İbrahim Üzülmez, "Gençlerbirliği camiasıyla 1 buçuk yıllık kontrat yaptık. Yarım sezonu bitirdik, şimdi 1 yıllık kontratım var. Oyuncularımızla beraber burada devam etmek en büyük arzumuz ama yapılanmayı da doğru yapmak gerekiyor. Bu sene Süper Lig'de Bursaspor, Göztepe gibi takımlar kadroları iyi olmasına rağmen sıkıntılar yaşadı. Süper Lig'in çok kolay olmadığını biliyorum. O tecrübeye de sahibim, yapılanmayı iyi yapmamız gerekiyor. Başkanımızla bu haftayı bitirdikten sonra oturup bir araya gelmek istiyoruz ama benim 1 sene daha mukavelem var. Gençlerbirliği güzel bir camia ve burada devam etmek isterim. Bizlere güvenilmesi gerek. Taktik, teknik hepsi Türk hocalarda var. Günümüz futbolunda herkes bir şekilde çalışıyor. Herkes bir şekilde program çıkarmaya çalışıyor. Önemli olan oyuncularla o iletişimi sağlayabilmek. Burada 25 farklı karakter var, bu 25 karakterin 11'ini oynatıyorsunuz ve arkasından 13-14 tanesi de oynamadığı için bir şekilde onu da kazanmanız gerekiyor. Birlikteliği sağlayabiliyor muyuz ona bakmak lazım. Spor camiasında 'tecrübe' diyorlar, tecrübeyi yaşayarak, çalıştırarak öğreniyorsunuz" dedi.



BEŞİKTAŞ İÇİN ŞANSIM VAR

BEŞIKTAŞ camiasının evladı olduğunu ve herkes kadar takımı yönetme şansı bulunduğunu sözlerine ekleyen Üzülmez, "İşimizi bu şekilde doğru yapmaya devam edersek neden Beşiktaş olmasın? Beşiktaş bizim camiamız, herkesin Beşiktaş'ta ne kadar şansı varsa benim de şansım var. Ben o kulüpte 11 sene kaptanlık yaptım. Şu anda öyle bir imkân olur mu bilmem, öyle bir beklentim de yok. Ben Beşiktaş'ın içerisinde yetişmiş, orada kaptanlık yapmış, oranın bir evladıyım. Şu anda Gençlerbirliği takımıyla daha başarılı olmak istiyorum, çıtayı daha yükseltmek istiyorum. Zaman ne gösterecek bilemeyiz. Herkesin hedefi ve hayalleri vardır, hayaller olmadan başarı olmaz. Ben de o hayali içimde saklıyorum. Neler olacak hep beraber göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.