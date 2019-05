Öğretmenin azmi örnek oldu

Henüz 6 yaşındayken, halk arasında "kas erimesi" olarak bilinen "Musküler Distrofi" teşhisi konulan ve hareket etme yetisini 12 yaşında kaybeden Gamze Kılıç, bu süreçte küsmediği hayatına daha da sıkı sarıldı. Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü 2010'da kazanan Gamze Kılıç, 2014'te Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında bir dönem Almanya Heidelberg Üniversitesine devam etti. Tekerlekli sandalyesi ile yaptığı yolculuklarla Almanya dışında İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'ya giden Kılıç, 2015'te üniversiteden dereceyle mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde yan dal programını da bitiren Gamze öğretmen, 4 yıl önce atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Sincan Fatih Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmeni olarak görev yapıyor.

İBRETLIK YAŞAM ÖYKÜSÜ

Ortaokul yıllarında teşhisi konulan hastalığı ile mücadele etmenin o yıllarda psikolojik olarak oldukça güç olduğunu anlatan Kılıç, "Buna rağmen hayattan soyutlamadım kendimi. Ailem bana büyük destek oldu. 12 yaşından sonra hayatıma tekerlekli sandalye ile devam ettim ama okulumu ihmal etmedim" sözleriyle hayat mücadelesini anlattı. "Hepimizin yapamadıkları var, bu bizi engelli yapmaz" diyen Kılıç, bir yıl eğitimine ara vermek zorunda kaldığı dönemde kendi kendine evde İngilizce öğrendiğini, yabancı arkadaşlar edindiğini, o yıllarda yurt dışına gidip farklı kültürlerle tanışmaya karar verdiğini dile getirdi. Ailesinin desteğiyle liseyi bitirdiğini anlatan Kılıç, Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir yıl hazırlık okuduktan sonra gittiği Almanya'ya annesi ve babasının da refakatçi olarak geldiğini kaydetti. Kılıç, Türkiye'ye dönmesinin ardından üniversiteden 3'üncülük derecesiyle mezun olduğunu söyledi. Staj yaparken öğretmen olmaya karar verdiğini dile getiren Kılıç, "Öğrencilerin gözündeki ışıltıyı gördükçe onlara iyi birer model olabileceğimi anladım. 4 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Olabildiğim en güzel noktada olduğumu düşünüyorum. Öğrencilerim için azmi ve sabrı temsil ettiğimi düşünüyorum. O yüzden hayatta iz bırakabilmek en büyük hedefim" şeklinde konuştu.

MESLEK HAYATI BAŞARILARLA DOLU

Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Neriman Sargın Koçak ise Gamze öğretmenin okula gelmesiyle büyük bir farkındalık oluşturduğunu anlattı. Gamze Kılıç ile gurur duyduklarını dile getiren Koçak, "Öğretmenimizin okul hayatı, meslek hayatı başarılarla dolu. Kendisiyle iftihar ediyoruz" dedi. Gamze öğretmenin en büyük destekçilerinden babası Burhan Kılıç ise "Ben her sabah kızımı okula bırakıyorum. Derse girdikten sonra onu almaya geliyorum. İşini, insanları çok seviyor. Hayatta hep pozitif düşünür. Biz de onun başarısını taçlandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Gamze Kılıç'ın öğrencilerinden Duygu Gökçe Erdal, "iyi ki tanımışım" dediği öğretmeni sayesinde ilgi duyduğu Almancada başarıyı yakaladığını anlattı. Öğretmeni sayesinde Almanca çeviri kitapları okuduğunu dile getiren Erdal, "Bu zamana kadar hiç bu kadar güçlü olmamıştım. Gamze hocayı her görüşümde onunla her konuşmamda daha da güçleniyorum. Çünkü o bizi sevgisiyle özgürleştiriyor. Sevgi ile özgürleşebildiğimi bu yıl öğrendim. Sevgisiyle o güzel izlerini iyi ki bıraktı" dedi. Erdal, "Öğretmenimiz, evde derste işleyeceği konuları slayt olarak hazırlıyor, biz de tahtada yardımcı oluyoruz. Bence insanların içindeki tek engel kalbinden mühürlü olmaları. Gamze hocanın hiçbir engeli yok benim gözümde" sözleriyle öğretmenine olan sevgisini dile getirdi. Öğrencilerden Batuhan Ural ise daha önce zorlandığı Almanca derslerini öğretmeni sayesinde sevdiklerini anlattı. Ural, "Biz de kendimize örnek alıyoruz ve hiçbir şekilde pes etmiyoruz" ifadelerini kullandı.