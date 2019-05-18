‘Şeref ve mutluluk duyduk’

BUGÜN NELER OLDU

Mıllı Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen iftar programında gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Akar, gaziler ve aileleriyle bir araya gelmekten şeref ve mutluluk duyduğunu belirtti. Bakan Akar, iftarda gaziler ve aileleriyle yakından ilgilendi, çocuklarla sohbet etti ve oyuncak hediye etti. Gazi Orduevi'ndeki iftara Akar ve TSK'nin komuta kademesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile garnizonda görevli general ve amiraller de eşleriyle katıldı.