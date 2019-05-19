19 Mayıs’taki gibi aynı heyecanla

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyelerinin katılımıyla düzenlenen,projesini tamamlayan bisikletçiler, Başkent'te 1. ve 2. Meclis binasını ziyaret etti. Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Tanju Subaşı, Samsun'dan getirdikleri Türk Bayrağı'nı 2. Meclis'te Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç'a teslim etti.Proje Koordinatörü Subaşı,diye konuştu.Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Subaşı,ifadelerini kullandı. Aralarında doktor, öğretmen, mühendis, imam gibi farklı meslek grubundan kişilerin yer aldığı bisikletçiler, Meclis bahçesinde bir müzik dinletisi ve zeybek gösterisi sundu.