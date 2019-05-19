19 Mayıs’taki gibi aynı heyecanla

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyelerinin katılımıyla düzenlenen, "100. Yılda İlk Adım'dan Kurtuluş'a Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz"
projesini tamamlayan bisikletçiler, Başkent'te 1. ve 2. Meclis binasını ziyaret etti. Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Tanju Subaşı, Samsun'dan getirdikleri Türk Bayrağı'nı 2. Meclis'te Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç'a teslim etti.
BU GURUR ANLATILAMAZ
Proje Koordinatörü Subaşı, "Bundan 100 yıl önce Samsun'da yanan o kutsal ateşi tüm Anadolu'ya yaymak adına, o dönemde atalarımızın atlarıyla yaptığı bu yolculuğu, bizler de demir atlarımızla gerçekleştirdik. 19 günde 1919 kilometreyi Ata'mızın izinde tamamlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Şu an ben ve ekip arkadaşlarımın heyecandan bacakları ve sesi titriyor. 19 gündür yoldayız, ailelerimiz 19 gündür bizim yolumuzu gözlüyor. Yolculuğumuz çok anlamlı, çok kutsal"
diye konuştu.
HER MESLEKTEN BİSİKLETÇİ VAR
Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Subaşı, "3 yaşında bir kızım var, onun babasıyla ilgili anlatacak bir hikayesi var ve benim torunlarıma anlatacak onurlu bir hikayem var. Ne mutlu Türk'üm diyene"
ifadelerini kullandı. Aralarında doktor, öğretmen, mühendis, imam gibi farklı meslek grubundan kişilerin yer aldığı bisikletçiler, Meclis bahçesinde bir müzik dinletisi ve zeybek gösterisi sundu.