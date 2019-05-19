Altınok: Devletimizin kitabında esaret yok

BUGÜN NELER OLDU

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılında Ramazan Etkinlikleri'nin konuğu milli mücadele ateşinin yakıldığı Samsun olurken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya İstiklal Ya Ölüm" sözünü hatırlatarak, "Devletimizin kitabında mandacılık, esaret yok" dedi. Kalaba Kent Meydanında vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen Samsun Kültür Evinin açılışında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, geleneksel lezzetlerimizden keşkek döverek vatandaşlara dağıttı. Samsun'un yöresel Türk Halk Müziği sanatçıları Ali-Ferhat Seven kardeşlerin sahne aldığı etkinliğe Ankara Samsun Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Işık, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlce Başkanı Alparslan Doğan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.