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Başkan Köse halkla iç içe

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek Mamaklılarla kucaklaşmaya, onların dertlerini dinleyip çözüm üretmeye devam ediyor

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Başkan Köse halkla iç içe
ESNAFINDAN okuluna, STK'lardan derneklere kadar toplumun her kesimiyle bir araya gelen Köse'nin bu kez adresi Ekin ve Başak Mahallesi oldu. İlk olarak Ekin Mahallesi'nde Selçuk Taksi Durağı'nı ziyaret eden Köse, ardından Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek emniyet mensupları ile sohbet etti. Köse'nin son adresi ise Başak Mahallesi'ndeki parklar oldu. Parklarda dinlenen vatandaşların halini hatırını soran Köse, gençlerle de bir araya gelerek onları dinledi.

HİZMETLERİMİZİ ANLATIYORUZ
Gittiği her mahallede sevgi ve coşkuyla karşılanan Köse, "Mamaklılarla iç içe, birarada olmak en büyük zenginliğimiz. Mamak Belediyesi olarak hemşehrilerimiz için, daha güzel Mamak için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Bütün çabamız, mahallelerimizdeki eksiklikleri tespit ederek, her mahalleye eşit hizmeti sunabilmek. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz mahallelerde kimi zaman evlerine misafir olduğumuz, kimi zaman da kahvelerde bir araya geldiğimiz vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz. Ziyaretlerimizde proje ve hizmetlerimizi de halkımıza anlatıyoruz. Hemşehrilerimizin zor günlerine de, sevinçlerine de ortak olacak, her daim yanlarında olacağız" dedi.

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Başkan Köse halkla iç içe
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