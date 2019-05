Başkentin güvenliği hassas burunlara emanet

BUGÜN NELER OLDU

İlk hatan, son hatan olur" sloganıyla hareket eden bomba imha uzmanı ekiplerin zorlu görevlerinde, en yakın mesai arkadaşları olan dedektör köpekler de önemli başarılara imza atıyor. Dedektör köpekler, narkotik, kaçakçılık, toplumsal olaylar gibi birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de güvenlik birimlerinin en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor. Güçlü koku alma yeteneklerinden ötürü tercih sebebi olan değişik cinslerden seçilen dedektör köpekler, bir dizi eğitimin ardından güvenlik birimlerinin bir parçası haline geliyor. Şüpheli paket, çanta ve otomobillerin kontrolü, devlet büyüklerini korunması ve güzergahlarının kontrolleri ile terör operasyonlarında da görev alan hassas burunlar, patlayıcı maddeye her ortamda yoğun koku alma duyularıyla ulaşabiliyor. Dedektör köpekle görev yapan bir bomba uzmanı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ankara'da 8 dedektör köpeğimiz var. Bu köpeklerin her birinin idarecisi ayrıdır. Her uzman kendi köpeğiyle göreve gider. Kimse bir başkasının köpeğiyle göreve gidemez çünkü her köpek bir idareciye zimmetlidir ve ekip arkadaşıdır. Bunlar da bizim ekip arkadaşlarımız canlarımız, bu dostlarımızla birlikte halkımıza, vatanımıza ve milletimize elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz."MÜDAHALE anında "İlk hatan son hatan olur" düşüncesiyle hareket eden ve herhangi bir kazaya yol açmamak için Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde sürekli eğitimlerini sürdüren uzmanlar, en yakın mesai arkadaşları olan dedektör köpekleri de sürekli eğitim ve tatbikatlarla göreve hazır tutuyor. Eğitimler sırasında, askeri ve kimyasal patlayıcılarla bomba yapımında kullanılan bütün malzemeler, dedektör köpeklere de tanıtılarak kokuları hafızalarına kazınıyor. Uzman bir bomba dedektör köpeği sağlık şartlarının el verdiği ölçüde idarecisi ve eğitmeni olan bomba uzmanı polis memuru ile 8 ila 10 yıl görev yapabiliyor.