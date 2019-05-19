Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Genç Buz Hokeyi’nde Gümüş Patenler ŞAMPİYON oldu

Genç Buz Hokeyi’nde ŞAMPİYON oldu

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Genç Buz Hokeyi’nde Gümüş Patenler ŞAMPİYON oldu
GENÇ Erkekler Bu Hokeyi Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu belli oldu. Sezonun büyük heyecanra sahne olan final karşılaşmasında Erzurum temsilcisi Narmanspor ile Ankara ekibi Gümüş Patenler karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-3 galip ayrılan Gümüş Patenler altın madalyanın sahibi oldu ve sezonu şampiyon tamamladı. Ödül törenine Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) Yönetim Kurulu Üyeleri Burkay Altuntaş, Turan Kaya ve TBHF Genel Sekreteri Osman Gülen katıldı. Ligin en değerli oyuncuları da ödüllendirildi: En Değerli Kaleci: Soykan VARLI (İzmir), En Değerli Defans: Rona Deren AKÇAN (Gümüş Patenler), En Değerli Forvet: Bilal DOLANBAY (Narman SK)
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç Buz Hokeyi’nde Gümüş Patenler ŞAMPİYON oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN