Genç Buz Hokeyi’nde Gümüş Patenler ŞAMPİYON oldu

BUGÜN NELER OLDU

GENÇ Erkekler Bu Hokeyi Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu belli oldu. Sezonun büyük heyecanra sahne olan final karşılaşmasında Erzurum temsilcisi Narmanspor ile Ankara ekibi Gümüş Patenler karşı karşıya geldi.Ödül törenine Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) Yönetim Kurulu Üyeleri Burkay Altuntaş, Turan Kaya ve TBHF Genel Sekreteri Osman Gülen katıldı. Ligin en değerli oyuncuları da ödüllendirildi:En Değerli Defans: Rona Deren AKÇAN (Gümüş Patenler),