Kahramankazan’a Uzay ve Havacılık Fakültesi

BUGÜN NELER OLDU

GAZI Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti. Oğuz ve Uslan, TAİ/TUSAŞ'ı ve HAB projesini sınırları içerisinde barındıran Kahramankazan'a uzay havacılık fakültesi kurulmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Gazi Üniversitesi Rektörü Uslan ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'u ziyaret etti. Uslan ve beraberindekiler, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Oğuz'a "hayırlı olsun" dileklerini dileyerek, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Oğuz ziyaret kapsamında misafirlerine ilçeye ve ilçedeki eğitim yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Başkan Oğuz ve Rektör Uslan, ilçedeki Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu yerleşkenin genişletilmesi ve ilçeye eğitim alanında kazandırılabilecek yatırımlar hakkında konuştu. Başkan Oğuz ve Rektör Uslan bu kapsamda, ilçeye bir uzay havacılık fakültesi kurulması konusunu masaya yatırarak, bu konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Rektör Uslan, Kahramankazan'a bir uzay havacılık fakültesi açılması konusunda üniversite olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti