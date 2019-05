Ramazanın kalbi Altındağ’da atıyor

BUGÜN NELER OLDU

11 ayın sultanı ramazan ayında Hamamönü ve Hamamarkası, Altındağ Belediyesi tarafından her akşam düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kimi vatandaşlar çeşitli yarışmalar, konserler ve orta oyunlarının sahnelendiği Hamamarkası'nda iftar sonrası keyifli dakikalar geçirirken kimileri ise Hamamönü'ne kurulan stantları gezerek alışveriş yapıyor. Altındağ Belediyesi'nin eski Ramazanları yaşattığı Hamamönü ve Hamamarkası her akşam binlerce Ankaralı'yı ağırlıyor. Başkentin tarihi bölgesinde vatandaşlar Hacivat- Karagöz ve orta oyunu ile doyasıya eğlenirken Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleriyle de kulaklarının pasını siliyor.Başkentlilerin Altındağ'da dolu dolu bir Ramazan yaşadığını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, " Altındağ tarihi bölgeleri ve camileriyle vatandaşlarımızın ilgisini çeken bir ilçe. Bu ilgi belediyemizce hazırlanan etkinlikler sayesinde Ramazan ayında iki katına çıkıyor. Hamamönü ve Hamamarkası'nda kurulan etkinlik alanları her akşam dolup, taşıyor. Ramazan etkinliklerinde vatandaşlarımızdan da oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ramazan boyunca sürecek etkinliklere tüm Ankaralıları davet ediyorum" ifadelerini kullandı.