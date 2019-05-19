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Vatandaş istedi noter açıldı

Altındağ Belediye Başkanı ’nın girişimleri ile Karapürçek ve çevre mahalle sakinlerinin isteği olan noter, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün desteği ile açıldı

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Vatandaş istedi noter açıldı
ALTINDAĞ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, vatandaşın isteklerine yine kayıtsız kalmadı. Başkan Balcı, Karapürçek ve çevre mahalle sakinlerinin seçim zamanındaki noter talebini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e iletti. Başkan Asım Balcı'nın talebi iletmesinin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün desteği ile bölge halkı noterine kavuştu. Bölgedeki tüm mahallelere ortak mesafede olan Battalgazi Mahallesi'ne açılan noter ile birlikte bölge halkının uzaklara gitme derdinden kurtulduğunu belirten Başkan Asım Balcı, vatandaşın bu sayede zamandan da tasarruf sağlayacağını belirtti. Balcı, "Açılan noterimiz ortalama 150 bin kişinin ikamet ettiği; Battalgazi, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar mahallelerimizle birlikte Mamak sınırında kalan Başak ve Ekin mahallerine de kolaylık sağlayacak" dedi. Ankara 29. Noter'in açılışından sonra ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Belediyemizle ilgili talepleri çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Belediyemiz sorumluluğu dışında olan istekleri de yetkililere iletme noktasında köprü vazifesi görüyoruz. Nitekim halkımızın talebi olan noter isteğini Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'e ilettik. Sağ olsun Bakanımız da bu duruma kayıtsız kalmadı ve noter açılması için gerekli çalışma talimatlarını verdi. Bu sayede halkımızın da önemli bir ihtiyacı giderilmiş oldu. Ben bu vesileyle Altındağlı hemşehrilerimiz adına Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'e teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Vatandaş istedi noter açıldı
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