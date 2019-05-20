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Ankaragücü kötü sürpriz istemiyor

’de sezonun bitmesine bir hafta kala Ankaragücü bugün sahasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Karşılaşma, Başkent temsilcisinin küme düşme riskine karşı büyük önem taşıyor

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Ankaragücü kötü sürpriz istemiyor
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Sezonun bitmesine iki maçları kalan Ankaragücü'nün 37, Demir Grup Sivasspor'un ise 38 puanı bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

DAHA SEZON BİTMEDEN İKİ FUTBOLCU AYRILDI
Başkent ekibindeki mali sıkıntı nedeniyle maç öncesinde iki futbolcu sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Portekizli Tiago Pinto ile Fildişi Sahilli Brice Djedje, ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrıldı. MKE Ankaragücü, bugünkü maçı kazanıp altındaki takımların sonuçlarına bakmaksızın 6 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de kalmayı garantilemek istiyor.

İŞ SON HAFTAYA KALABİLİR
Sarı-lacivertlilerin, sahadan puansız ayrılması durumunda ise gelecek hafta çıkacağı maç büyük önem kazanacak. Küme düşme riski bulunan Göztepe ligin son haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Düşme hattındaki bir diğer kulüp Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
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Ankaragücü kötü sürpriz istemiyor
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