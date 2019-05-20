Ankaragücü kötü sürpriz istemiyor

BUGÜN NELER OLDU

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.Sezonun bitmesine iki maçları kalan Ankaragücü'nün 37, Demir Grup Sivasspor'un ise 38 puanı bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.Başkent ekibindeki mali sıkıntı nedeniyle maç öncesinde iki futbolcu sözleşmelerini tek taraflı feshetti.MKE Ankaragücü, bugünkü maçı kazanıp altındaki takımların sonuçlarına bakmaksızın 6 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de kalmayı garantilemek istiyor.Sarı-lacivertlilerin, sahadan puansız ayrılması durumunda ise gelecek hafta çıkacağı maç büyük önem kazanacak.Düşme hattındaki bir diğer kulüp Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.