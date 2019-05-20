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AVRUPALI dermatologlar tarafından, deri kanserlerinde korunma ve erken tanının önemini vurgulamak amacıyla oluşturulan Euromelanom projesi kapsamında, 20- 31 Mayıs'ta ücretsiz ben taraması yapılacak. Türk Dermatoloji Derneği, 22 ilde 36 merkezde ücretsiz ben taraması ile hayat kurtaracak. Euromelanom projesi kapsamında tamamen gönüllük esası ile belirlenen gün veya günlerde ücretsiz deri kanseri taraması hastanelerde yapılacak. Çirkin ördek yavrusu olarak tanımlanan kanserli benler tespit edilecek. Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, "Ben taramasındaki amacımız, ileride deri kanserine dönüşecek benlerin erken teşhisini sağlamak. Erken teşhis olursa, kötüye dönebilecek benleri alarak deri kanserlerini önlemiş oluruz. Biz büyüyen, simetrisi bozulmuş, renk bütünlüğü olmayan benlere dikkat edeceğiz. benler arasındaki çirkin ördek yavrusunu arıyoruz" dedi.