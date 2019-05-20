Göz kamaştıran sergi

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Dikmen Hanımlar Lokali, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Yıl Sonu Sergisi düzenledi. Dikmen Hanımlar Lokali üyelerinin 6 ay boyunca 4 ayrı branşta aldıkları eğitim sonucunda ürettikleri el emeği göz nuru eserler sergilendi. Ahşap boyamadan kâğıt rölyefe, makromeden patchwork ve nakış derslerine kadar açılan kurslara katılan kursiyerlerin ekonomik bütçelerine katkı sağladığı Dikmen Hanımlar Lokali'nde, Başkent Halk Eğitim Merkezi ile ortak açılan "El Sanatları Yıl Sonu Sergisi" adeta göz kamaştırdı. Sergide; El Sanatları, Amigurumi ve Fotoğrafçılık sanatına ait 68 kursiyerin yaptığı 300 eser sergilendi. Dikmen Hanımlar Lokalinde İşaret Dili Eğitimi de sürdürüyor. Kursiyerler İstiklal Marşı'nı işaret dili ile seslendirirken, işitme engelli kişilerle iletişimlerini daha da güçlendiriyor.