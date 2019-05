Kendileri küçük yürekleri kocaman

BUGÜN NELER OLDU

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da miniklerin daveti üzerine onlarla birlikte merkeze giderek dostlarımızı bu mamalarla besledi. Kahramankazan Hamdiye Ünlü İlkokulu'nun minik öğrencileri örnek bir davranışa imza attı. Öğrenciler, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan can dostlarımızı unutmadı. Minikler, can dostlarımız için harçlıklarını biriktirerek kuru mama ve yem aldı. Minikler aldıkları bu yemleri merkezde yaşayan dostlarımıza ikram etti. Başkan Oğuz da miniklerle birlikte merkeze giderek can dostları besledi. Oğuz ve minikler hep bir ağızdan "hayvanları sevmeyen insanları sevemez" sloganı attı.Minik öğrenciler merkezde can dostlarımızla bir arada olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, "Aldığımız mama ve yemleri burada dostlarımıza verdik. Başkanımızı da davet ettik. O da bizleri kırmadı. Onlara burada çok iyi bakan belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştular. Başkan Oğuz da sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin oldukça modern ve uluslararası standartlarda olduğunu belirterek, "Merkezimiz, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olarak hizmet veriyor. Uzman veteriner ve personeller görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemleri yapılıyor. Kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor. Merkez ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği doğal yaşama da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor" dedi.OĞUZ ayrıca, bir de çağrı da bulunarak, "Belediye olarak dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Hayvan edinmek isteyenleri, evcil hayvanların satışı yapılan dükkânlardan satın almak yerine merkezlerden sahiplenmeye davet ediyoruz. Dostlarımıza yeni bir yuva sunmak isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz. Ayrıca, merkezimizden sahiplenilen dostlarımızın aşı ve sağlık kontrolleri de ücretsiz olarak yapılıyor" diye konuştu.