‘Olimpiyat nesli geliyor’

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Ali Naili Moran Atletizm Sahası'nda düzenlenen 2. Orhan Altan Atlamalar Kupası 800 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada, 100 metre erkeklerde Umut Uysal, 10.47'lik derecesi ile U18 Türkiye rekorunu kırdı. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, turnuvanın federasyon ve olimpik deneme yarışmaları olduğunu ve alt yapının yoğun katılımıyla güzel sonuçların çıktığını belirtti. Çintimar, "100 metrede gençler Türkiye rekoru kırıldı. Hakikaten güzel bir derecede koştu Umut Uysal… Olimpik deneme yarışmalarına 800'ün üzerinde bir katılım var. Bunların hepsi Türkiye'de atletizmin daha da gelişmesi için bir yol. 'Türkiye'nin en hızlısı' projesi ile de her ilin en hızlı koşan gencinin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.