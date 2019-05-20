SAVDES-SEN ilkleri başardı

BUGÜN NELER OLDU

SAVUNMA ve güvenlik destek hizmetleri sendikası (SAVDES-SEN) genel başkanı Tuncay Cengiz, genel merkez binasında basın açıklaması yaptı. Sendika olarak, sivil devlet memurları tarihinde ilk defa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e makam ziyaretinde bulunduklarını ifade eden genel başkan Cengiz görüşmelerin perde arkasını anlattı. Bakan Akar'ın sivil devlet memurlara yönelik birçok adımı destekleyeceğinin müjdesini paylaşan Cengiz, özellikle "sivil memur tazminatı" ve fazla çalışma karşılığı izin veya ücret verilmesi hususlarında, çalışmaların devam ettiğini aktardı. Milli Savunma Bakanlığı'nda ilk defa yapılan personel çalıştayına bakanlığın yetkili sendikası olarak iştirak ettiklerini de söyleyen Cengiz, personelin sorunlarını yüz yüze anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.