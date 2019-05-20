Sessiz bir Polatlı için kampanya

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POLATLI Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, keyfi ve gereksiz korna çalma alışkanlığına karşı; "Boşa Korna Çalma-Korna Çalmakla Trafik Açılmaz-Sağlıklı ve Huzurlu bir Polatlı İçin Lütfen Kornaya Basmayalım-Yaşanabilir Daha Sessiz ve Huzurlu Polatlı" sloganlarının yazılı olduğu afişler ile bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı.Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak, Trafik Haftası münasebeti ile gürültü kirliliği konusunda bir farkındalık oluşturmak için projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Tarhan, kampanyaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Kampanyamıza öncelikle odamıza bağlı faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarımızda ve yoğun trafiğin yaşandığı caddelerde afişlerimizi asarak başladık. Bu başlangıç inşallah ilçemizdeki diğer sürücülerimize de örnek olacaktır. Bu sayede yaşanabilir, daha sessiz ve huzurlu bir Polatlı'ya sahip olacağız. Korna bir ses değil, gürültüdür. Gürültü şehri kirletir; bir nevi çevre kirliliği yaratır. Bu kirlilik saldırganlık, sinirlilik, yüksek tansiyon, işitme kaybı, uyku bozuklukları gibi pek çok istenmeyen rahatsızlıklara sebep olabilir. Yani korna sesi sadece psikolojik değil, fizyolojik olarak da insan sağlığını etkiler. Korna sesinin gürültü seviyesi 120 desibeldir. Günde 7,5 dakika boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalmak işitme kaybına yol açabilir"