‘Sonuna kadar peşindeyiz’

OSMANLISPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Önümüzde play-off maçları var. Gazişehir Gaziantep ile eşleştik. İnşallah Süper Lig'i sonuna kadar kovalamak için elimizden geleni yapacağız"
dedi. Spor Toto 1. Lig'in 34'üncü ve son haftasında deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Osmanlıspor'da teknik direktör Osman Özköylü, keyifli ve güzel bir maç oynandığını dile getirdi. Özköylü, play-off'ta Gazişehir Gaziantep ile eşleştiklerini belirterek, "İnşallah Süper Lig'i sonuna kadar kovalamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Özköylü, daha önce çalıştırdığı takımlardan Adana Demirspor'un da play-off etabına kaldığının hatırlatılması üzerine, "Hayırlısı olsun. Artık olayın rengi daha başka. Biz kendimize göre planlarımızı yapacağız. İnşallah ilk maçta Gaziantep'ten avantajlı skorla Ankara'ya dönmeye çalışacağız"
şeklinde görüş belirtti.