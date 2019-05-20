‘Sonuna kadar peşindeyiz’

BUGÜN NELER OLDU

OSMANLISPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü,dedi. Spor Toto 1. Lig'in 34'üncü ve son haftasında deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Osmanlıspor'da teknik direktör Osman Özköylü, keyifli ve güzel bir maç oynandığını dile getirdi. Özköylü, play-off'ta Gazişehir Gaziantep ile eşleştiklerini belirterek, "İnşallah Süper Lig'i sonuna kadar kovalamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. Özköylü, daha önce çalıştırdığı takımlardan Adana Demirspor'un da play-off etabına kaldığının hatırlatılması üzerine,şeklinde görüş belirtti.