Telef olmuş 21 çinçilla bulundu

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TARIM ve Orman Bakanlığı, Altındağ'da çok sayıda çinçillanın ölü bulunması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Altındağ ilçesi Yeşil Kuşak Caddesi havalimanına dönen virajda, çevre yolunda ağaçlandırma alanında 21 adet ölü, 32 adet canlı çinçilla tavşanı bulunmuştur. Olayla ilgili faillerin bulunması için Emniyet Müdürlüğü araştırmaları devam etmektedir. Ölen hayvanlardan ikisi belediye tarafından otopsiye gönderilmiştir. Çinçilla tavşanı ülkemizde doğal olarak bulunmamakta olup Güney Amerika kökenlidir. Çiftliklerde üretilen bu hayvanların kürkleri değerlidir" denildi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki çinçillanın kürkünden üretilen mantolar Avrupa ülkelerinde 10 bin ila 300 bin Euro arasında satılıyor.