Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Telef olmuş 21 çinçilla bulundu

Telef olmuş 21 çinçilla bulundu

Kürkü için avlanan çinçillaların nesli tükenme tehlikesi yaşıyor. 21’i ölü olarak bulundu

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Telef olmuş 21 çinçilla bulundu
TARIM ve Orman Bakanlığı, Altındağ'da çok sayıda çinçillanın ölü bulunması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Altındağ ilçesi Yeşil Kuşak Caddesi havalimanına dönen virajda, çevre yolunda ağaçlandırma alanında 21 adet ölü, 32 adet canlı çinçilla tavşanı bulunmuştur. Olayla ilgili faillerin bulunması için Emniyet Müdürlüğü araştırmaları devam etmektedir. Ölen hayvanlardan ikisi belediye tarafından otopsiye gönderilmiştir. Çinçilla tavşanı ülkemizde doğal olarak bulunmamakta olup Güney Amerika kökenlidir. Çiftliklerde üretilen bu hayvanların kürkleri değerlidir" denildi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki çinçillanın kürkünden üretilen mantolar Avrupa ülkelerinde 10 bin ila 300 bin Euro arasında satılıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Telef olmuş 21 çinçilla bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN