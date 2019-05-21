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Bangladeş’in Büyükelçiliği’nden iftar

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği’nden iftar
BANGLADEŞ'IN Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki'nin ev sahipliğinde, politikacı, bürokrat ve diplomatlar iftarda bir araya geldi. Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki'nin ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen iftar programına, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Shahidul Haque, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve yabancı misyon şefleri katıldı. Programda konuşan Büyükelçi Sıddıki, mübarek ramazan ayını Türkiye'de idrak etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, davetlilere teşekkür etti.
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Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği’nden iftar
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