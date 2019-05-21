Bir annenin çığlığı mahallelinin sesi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Kale Mahallesi'nde oturan bir annenin CİMER'e yaptığı ihbar uzun süredir mahallede kol gezen uyuşturucu çetelerinin sonu oldu. Annenin ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerini takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin yanı sıra örgüte sızan polislerle çete üyeleri, adım adım izlendi. Polis, birçok noktada uyuşturucu alışverişini görüntüledi; telefonları dinlenen çete üyelerinin işledikleri suçlar tespit edildi. Mart ayında Kale adı verilen operasyonda 126 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirdi. SABAH Ankara'ya konuşan Kale Mahallesi sakinleri, hem ihbarı yapan isimsiz anneye hem de mahallede gece gündüz devriye gezen güvenlik güçlerine teşekkür etti.Kale Mahallesi Muhtarı Necdet Yardımcı: Yenidoğan eskiden Ankara'da uyuşturucunun merkeziydi. Oralarda yıkım oldu ve polisler çeteleri dağıttı. Satıcılar açık alanda gizlenecek yerleri kalmayınca bu mahalleye geldiler. Emniyet iki yıldır yakın takipteydi ve bu operasyonla mahallemizin yüzde 99'u temizlendi. Operasyondan sonra mahallemiz huzura kavuştu. Polisler ve bekçiler sürekli devriye geziyorlar. Mahallemiz bu operasyondan sonra çok rahatladı.İçlerinde benim görüşmediğim akrabalarım da vardı şimdi hepsi cezaevinde. Operasyondan sonra mahallemizde hem yerli hem de yabancı turist çoğaldı. Okul gezileri yapılıyor. Gençler gelip buraları gezebiliyor artık. Mutluluk ve refah arttı. Ben mahalle muhtarı olarak o anneye cesaretinden ötürü teşekkür ediyorum"KADININ, 'Sayın Cumhurbaşkanım; ben bir anneyim' sözleriyle başlayan ihbarında şunları söylediği kaydedildi: 'Lütfen çığlıklarıma kulak verin, bütün çocukların annesiyim. Ankara Kale Mahallesi'nde apaçık uyuşturucu satıyorlar. Buradaki herkes kimin yaptığını bilip, korkudan söylemiyorlar. 155'e açık isim vermeme rağmen, ekipler hiçbir şey yapmıyor. Arada gelip rüşvet alan polisler bile varmış. Ben artık susmayacağım, çocukların heba olmasına daha fazla sessiz kalmayacağım. Hem içiyorlar hem satıyorlar. Hepsi 13,16 yaş aralığında çocuklar. Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım" dedi. Suç örgütüne soruşturma başlatıldı.İSMINI vermek istemeyen mahalle sakini: Mahallemiz polis geldikten sonra çok rahatladı. Gündüz polisler, gece de hem polisler hem bekçiler mahallenin güvenliği için çalışıyorlar. Çocuklarımız için endişeleniyorduk. Mobil karakol kurulması da bizi çok rahatlattı. Artık huzur içinde yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim.Karaca: 10 yaşındaki çocukları bile bu işe bulaştırmışlardı. Çoğunu tanımıyorduk, bu mahallenin dışından geliyorlardı. Çocuklarımızı sokağa çıkarmaya korkuyorduk. Ama bu operasyondan sonra çok rahat ettik. Artık eskiden yaşadığımız olayların yüzde 99'unu yaşamıyoruz. Allah hem o anneden hem de polislerimizden razı olsun.GÜLER Teyze: Çok iyi oldu mahalle temizlendi. Önceden bu mahallede dışarı çıkamıyorduk. Her gün silah sesleri duyardık. Benim evimin önünde çatışma oldu. Az daha sıktıkları kurşun torunuma isabet ediyordu, kıl payıyla kurtuldu. Polisler geldikten sonra bu olayları yaşamıyoruz. 50 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Çocuklarımı bu mahallede büyüttüm ne zorluklarla büyüttüğümü bir ben bir de Allah bilir.FILIZ Fındıkoğlu: Başarılı bir operasyon. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ben de bir anne olarak söylüyorum, CİMER'e şikayet eden o kahraman annenin ellerini öpmek lazım. Belki kendi evladı da zor duruma düşecekti. Bu mahallede çok fazla genç var. Operasyondan sonra mahalle çok rahatladı. Satıcılar artık yok denecek kadar azaldı. Polisleri mahallede görmek bana huzur veriyor. İlerleyen zamanlarda bu operasyonun daha güzel meyveler vereceğine inanıyorum. Mahallede dışarıda kalmak istemiyorduk, sokağa korkarak çıkıyorduk. Artık gönül rahatlığıyla gezebiliyoruz.