Gençler kalıcı olmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de sezonu ikinci tamamlayarak Süper Lig'e geri dönen Gençlerbirliği'nde oyuncular Selçuk Şahin ve Ahmet Oğuz,dediler. Bir sene boyunca emek verip mücadele ettiklerini belirten kaptan Selçuk Şahin, "Biz geçen sene küme düştükten sonra maalesef kötü günler yaşamıştık. Ondan sonra başkanımızın kabrine gelip tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkma sözü vermiştik. Çok şükür bir sene boyunca emek verdik, uğraştık, mücadele ettik ve sonuçta da kupayı aldık. Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım geçen seneki gibi kötü günler yaşamayız. Umarım tekrar Süper Lig'in kalıcı güçlü ekiplerinden bir tanesi oluruz.ifadelerini kullandı.İlhan Cavcav başkanlığında altyapıdan yetişen Ahmet Oğuz, geçen sene küme düşmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Bu sene de lige çıkmanın sevincini yaşıyoruz. Biz düştüğümüz zaman sezon başında buraya gelip Süper Lig'e çıkacağımıza dair söz vermiştik. O sözümüzü gerçekleştirdik. Bu benim için çok önemliydi çünkü boynumun borcu gibi biliyordum. Buranın alt yapısından yetişen bir oyuncuyum. Geçen sene düştüğümüz için ben bunu üzerime çok alındım. Bu sene de şampiyonluğu yaşadım, bunun sevincini yaşıyorum.şeklinde konuştu.