‘Gripsin’ denilen emekli, lösemi olduğunu öğrendi

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE'DE oturan Ali Aybacı, geçen yıl Eylül ayında diş etlerinde oluşan şişme ve kanama şikayetiyle aile hekimine başvurdu. Aile hekiminin soğuk algınlığı geçirdiğini söylediği Aybacı, gargara ve antibiyotik tedavisi verilerek, gönderildi. 40 gün sonra evde denge kaybı yaşayan Aybacı, yakınları tarafından Ankara Onkoloji Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde Aybacı'ya lösemi tanısı konuldu. Tedavisine başlanan Aybacı'ya, kök hücre nakli yapılması kararlaştırıldı. Yapılan testler sonucunda Aybacı'nın kardeşi İsmail Aybacı'nın (51) uygun donör olduğu saptandı. Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal'ın yaptığı oprasyonla hastaya kardeşinden kemik iliği nakli yapıldı. Ali Aybacı, nakilin ardından uygulanan tedaviyle büyük oranda hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu. Ali Aybacı, hastaneye kaldırıldığında rahatsızlığının ne olduğunu bilmediğini söyleyerek, "O güne kadar löseminin sadece adını duydum. Hastalığım çok ani gelişti" dedi.