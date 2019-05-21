Ramazanda can dostları unutmayalım

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Hüseyin Tanrıverdi vatandaşları, yaz sıcaklarından bunalan sokak hayvanları için kapılarının önünde bir kap su bulundurmaya çağırdı. Hava koşullarının sokak hayvanları için olumsuz olduğu durumlarda çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirten Tanrıverdi, "Bizler oruç tuturken açlık ve susuzluk nasıl bir duygu onu yaşayarak görüyoruz. Empati kuralım. O hayvanlara su ve mama vermezsek sürekli aç kalıyorlar sokakta açlıktan ölen onlarca hayvan var. Bizler akşamları iftar yaparak karnımızı doyuruyoruz ama hayvanları unutmamamız gerekiyor. Biz su vermezsek sokak hayvanlarının susuzluklarını giderebilecekleri dereler ya da başka su kaynakları yok. Onlardan bir kap suyu esirgemeyelim" dedi. Ramazanda da hayvan barınaklarını ziyaret etsinler. Hayvanların yardıma yemeğe muhtaç olduklarını görerek yardımcı olsunlar diyen Tanrıverdi, "Ramazan paylaşma ve rahmet ayı. Bu ayda yiyeceklerimizi can dostlarımızla paylaşmalıyız. Aileler belediyelere ait barınak ev klinikleri ziyaret edebilirler. Böylelikle çocuklara da hayvan sevgisi küçük yaşta aşılanmış olur" diye konuştu.