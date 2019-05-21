Şampiyonluk kupası İstanbul’a uğurlandı

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Teşkilat Başkanlığı'nda bir hafta boyunca sergilenen kupa ligin bitimine 1 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teslim edilmek üzere İstanbul'a hareket etti. 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray'a verilecek şampiyonluk kupasını yaklaşık 18 bin taraftarın ziyaret ettiği bildirildi. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, kupanın şampiyon takıma verilmesi için İstanbul'a uğurlandığını belirterek,diye konuştu. BAŞKENT SARI-KIRMIZIÖte yandan Başkent'te yaşayan G.Saraylı taraftarlar, şampiyonluğu Güvenpark'ta kutladı. Maçı Kızılay'daki kafelerde izleyen taraftarlar son düdük sonrası Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'ne inerek şampiyonluk kutlaması yaptı.