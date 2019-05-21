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Sihirli bir dokunuş!

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019
Her insan gibi kentlerin de ruhu vardır.
İnsanın kişiliği, gülüşüne, sözlerine, tavırlarına, dinlediği müziğe, arkadaş çevresine, yaşam biçimine yansır.
Şehirlerin karakteri de sokaklarına, kaldırım taşlarına, mimari dokusuna, mezar taşına, bayramına, düğününe yansır. O ruh ki binlerce yıllık tarihi birikimleri, topraklarında yaşayan insanların izlerini bugüne kadar getirir. Kültürel gelişim, sanat, yaşamsal zenginliklerdir şehirleri besleyen... Söz şehirlerden açılmışken… Balkanlar, coğrafi, siyasi, tarihi, kültürel ve insan bağları açısından Türkiye için özel bir yere sahip.
Karadağ-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Necmi Saykun'un rehberliğinde bir grup arkadaşımla Karadağ, Hırvatistan'da tarihi bir yolculuğa çıktık. Kotor, Budva, Sveti Stefan Adası, Dubrovnik'in büyüleyen kaleleri, kiliseleri, sokakları…Dalmaçya kıyalarının incisi, Game of Thrones dizisiyle de sıkça gündeme gelen Dubrovnik güzelliğiyle gönlümüzü fethetti. Kale sınırlarına girdiğinizde her yaş grubundan binlerce turist iğne atsanız yere düşmez. Restoranları, dondurmacıları, hediyelik eşya dükkânları her biri adeta sanat eseri gibi şirin…


Başkentler ülkelerin kalbidir. Güzel insanların ruhu iyilik, erdem, eğitim, bilim, sevgi, aşkla beslenir. Kentlerin ruhu da, insan dokunuşu ve güçlü belediyecilikle… Ankara Kalesi, Hacı Bayram, Pirinç Han, müzeler, kutsal ve dini mekanlar, tiyatrolar başkentin önemli değerleri. Gelin görün ki arabesk mimari bu binlerce yıllık tarihi birikimi gölgede bırakıyor. Örneğin Ankara Kalesi: Galatlar'dan başlayıp Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı'ya kadar uzanan eşsiz bir yolculuğun tanığı. Kale içindeki restorasyonla birlikte turistlerin de ilgi odağı olmaya başladı.
Nitekim, Ankara'ya gelen arkadaşlarımı önce Kale'ye götürürüm. Ankara Kalesi neden Dubrovnik gibi dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin durağı olmasın?
Son dönemde gerçekten çehresini değiştirmek için önemli yatırımlar yapıldı. Ancak tek başına restorasyon, şirin dükkanların açılması yetmiyor. O bölgenin tamamı koruma altına alınarak buralarda çalışan, yaşayan insan profilinin değişmesi gerekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlara duyurulur! Dubrovnik'e bir heyet göndermeye ne dersiniz?
Balkanlar'da turizm alanında önemli projelere imza atan Necmi Bey'den de destek almanızı öneririm. Bizim eksiklerimiz neler, bu dünya mirası Kale nasıl turistlerin görmek istediği tarihi yapılar içinde liste başı olabilir? İmkânsız hiçbir şey yok! Yeter ki isteyelim…

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