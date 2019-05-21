Sihirli bir dokunuş!

Her insan gibi kentlerin de ruhu vardır.
İnsanın kişiliği, gülüşüne, sözlerine, tavırlarına, dinlediği müziğe, arkadaş çevresine, yaşam biçimine yansır.
Şehirlerin karakteri de sokaklarına, kaldırım taşlarına, mimari dokusuna, mezar taşına, bayramına, düğününe yansır. O ruh ki binlerce yıllık tarihi birikimleri, topraklarında yaşayan insanların izlerini bugüne kadar getirir. Kültürel gelişim, sanat, yaşamsal zenginliklerdir şehirleri besleyen... Söz şehirlerden açılmışken… Balkanlar, coğrafi, siyasi, tarihi, kültürel ve insan bağları açısından Türkiye
için özel bir yere sahip.
Karadağ
-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Necmi Saykun
'un rehberliğinde
bir
grup arkadaşımla Karadağ
, Hırvatistan
'da
tarihi bir yolculuğa
çıktık. Kotor
, Budva
, Sveti Stefan Adası, Dubrovnik
'in
büyüleyen kaleleri,
kiliseleri, sokakları…Dalmaçya kıyalarının
incisi, Game of Thrones
dizisiyle de
sıkça gündeme gelen Dubrovnik
güzelliğiyle
gönlümüzü fethetti. Kale sınırlarına girdiğinizde
her yaş grubundan binlerce turist iğne
atsanız yere düşmez. Restoranları, dondurmacıları,
hediyelik eşya dükkânları her biri
adeta sanat eseri gibi şirin…
Başkentler ülkelerin kalbidir. Güzel insanların ruhu iyilik, erdem, eğitim, bilim, sevgi, aşkla beslenir. Kentlerin ruhu da, insan dokunuşu ve güçlü belediyecilikle… Ankara Kalesi
, Hacı Bayram
, Pirinç Han
, müzeler, kutsal ve dini mekanlar, tiyatrolar başkentin önemli değerleri. Gelin görün ki arabesk mimari bu binlerce yıllık tarihi birikimi gölgede bırakıyor. Örneğin Ankara Kalesi
: Galatlar
'dan başlayıp Romalılar
, Bizanslılar
, Selçuklular
, Osmanlı
'ya kadar uzanan eşsiz bir yolculuğun tanığı. Kale içindeki restorasyonla birlikte turistlerin de ilgi odağı olmaya başladı.
Nitekim, Ankara
'ya gelen arkadaşlarımı önce Kale
'ye götürürüm. Ankara Kalesi
neden Dubrovnik
gibi dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin durağı olmasın?
Son dönemde gerçekten çehresini değiştirmek için önemli yatırımlar yapıldı. Ancak tek başına restorasyon, şirin dükkanların açılması yetmiyor. O bölgenin tamamı koruma altına alınarak buralarda çalışan, yaşayan insan profilinin değişmesi gerekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve ilgili kurumlara duyurulur! Dubrovnik
'e bir heyet göndermeye ne dersiniz?
Balkanlar'da turizm alanında önemli projelere imza atan Necmi Bey
'den de destek almanızı öneririm. Bizim eksiklerimiz neler, bu dünya mirası Kale
nasıl turistlerin görmek istediği tarihi yapılar içinde liste başı olabilir? İmkânsız hiçbir şey yok! Yeter ki isteyelim…