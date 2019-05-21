Sihirli bir dokunuş!

BUGÜN NELER OLDU

Her insan gibi kentlerin de ruhu vardır.İnsanın kişiliği, gülüşüne, sözlerine, tavırlarına, dinlediği müziğe, arkadaş çevresine, yaşam biçimine yansır.Şehirlerin karakteri de sokaklarına, kaldırım taşlarına, mimari dokusuna, mezar taşına, bayramına, düğününe yansır. O ruh ki binlerce yıllık tarihi birikimleri, topraklarında yaşayan insanların izlerini bugüne kadar getirir. Kültürel gelişim, sanat, yaşamsal zenginliklerdir şehirleri besleyen... Söz şehirlerden açılmışken… Balkanlar, coğrafi, siyasi, tarihi, kültürel ve insan bağları açısındaniçin özel bir yere sahip.'un rehberliğindebirgrup arkadaşımla'datarihi bir yolculuğaçıktık.'inbüyüleyen kaleleri,kiliseleri, sokakları…Dalmaçya kıyalarınınincisi,dizisiyle desıkça gündeme gelengüzelliğiylegönlümüzü fethetti. Kale sınırlarına girdiğinizdeher yaş grubundan binlerce turist iğneatsanız yere düşmez. Restoranları, dondurmacıları,hediyelik eşya dükkânları her biriadeta sanat eseri gibi şirin…Başkentler ülkelerin kalbidir. Güzel insanların ruhu iyilik, erdem, eğitim, bilim, sevgi, aşkla beslenir. Kentlerin ruhu da, insan dokunuşu ve güçlü belediyecilikle…, müzeler, kutsal ve dini mekanlar, tiyatrolar başkentin önemli değerleri. Gelin görün ki arabesk mimari bu binlerce yıllık tarihi birikimi gölgede bırakıyor. Örneğin'dan başlayıp'ya kadar uzanan eşsiz bir yolculuğun tanığı. Kale içindeki restorasyonla birlikte turistlerin de ilgi odağı olmaya başladı.Nitekim,'ya gelen arkadaşlarımı önce'ye götürürüm.nedengibi dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin durağı olmasın?Son dönemde gerçekten çehresini değiştirmek için önemli yatırımlar yapıldı. Ancak tek başına restorasyon, şirin dükkanların açılması yetmiyor. O bölgenin tamamı koruma altına alınarak buralarda çalışan, yaşayan insan profilinin değişmesi gerekiyor.ve ilgili kurumlara duyurulur!'e bir heyet göndermeye ne dersiniz?Balkanlar'da turizm alanında önemli projelere imza atan'den de destek almanızı öneririm. Bizim eksiklerimiz neler, bu dünya mirasınasıl turistlerin görmek istediği tarihi yapılar içinde liste başı olabilir? İmkânsız hiçbir şey yok! Yeter ki isteyelim…