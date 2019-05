19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

ESENBOĞA Havalimanı yolundaki Nuryağdı Camisi'nin kubbesine 19 yıldır yuva yapan leylekler, mahallenin simgesi haline geldi. Pursaklar ilçesi Saray Cumhuriyet Mahallesi'nde 19 yıl önce yapımı tamamlanan camiye her yıl şubatta gelen leyleklerin kubbeye yaptığı yuvaya, cami yöneticileri de özenle bakıyor. Nuryağdı Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Kemal Bal, caminin 2000'de ibadete açılmasının ardından leyleklerin kubbeye yuva yaptığını anlatan Bal, şöyle devam etti: "Her sene geliyorlar, yavruları oluyor. Bazı mahalle sakinlerimiz 'Leylekler dışkılarını yapınca çürütür.' dedi. Kimisi 'Yuvalarını dağıtalım.' dedi. Babam da 'Bırakın kalsın.' dedi. O şekliyle kaldı. Minarelerimiz yapıldıktan sonra hoparlör, ezan sistemi kurulunca onlardan da rahatsız olmadılar. Normalde kuşlar sesten rahatsız olur. Bir de iki minarenin ortasında yuvası." Dişi ve erkek leyleğin sırayla yavrularına yiyecek getirdiğini anlatan Bal, "Nöbetleşe duruyorlar. Her sene 4 yavruları oluyor. Zayıf olanlar ölüyor, kuvvetli olanlar da uçup gidiyor" ifadelerini kullandı.