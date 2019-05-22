Badem ağaçlarının meyvelerinden burs

BUGÜN NELER OLDU

BURSLU öğrenciler, mezun olduktan sonra sanayi bölgesinde bulunan işletmelerde istihdam ediliyor. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, şu anda 41 öğrenciye burs sağladıklarını, hedeflerinin bu sayıyı bine çıkarmak olduğunu söyledi. Polatlı Malıköy havzasında yer alan Anadolu Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, bölgede yapılaşma yasağı olan yüksek gerilim hatlarının altında atıl durumdaki 65 bin metrekarelik araziye 8 yıl önce bin 764 badem fidanı dikti. Dikimden 3 yıl sonra ilk mahsül alındı. Yaklaşık 1.5 ton badem, firmalara satıldı. Anadolu OSB yönetimi, elde edilen gelir ile Polatlı Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine burs vermeye başladı. Badem mahsülünden elde elde edilen gelir ile ş öğrencilere burs veriliyor. Burs alarak mezun öğrencilerden bazıları da OSB'de bulunan işletmelerde staja alınıp istahdam edilmeye başlandı. Liseyi aldığı burs ile tamamlayıp bölgede bulunan bir firmada staj yapan Rafet Cankoç (20), mezun olduktan sonra aynı firmada işe başladı. Cankoç, "Lise sonda burs almaya başladım stajımı bu firmada yaptım. Stajım bitince firmada çalışmaya başladım"