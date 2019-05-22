Bir milyon fide çiftçiyle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

1 milyon sebze fidesi Kahramankazan semt pazarında gerçekleştirilen törenle çiftçilere dağıtıldı. Törene Kahramanakazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilgili birim müdürleri ile çok sayıda çiftçi katıldı. Başkan Oğuz törende yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 10 yıldır çiftçilere verdiği fide desteğini bu yıl gerçekleştirmemesi üzerine kolları sıvadıklarını anlatarak, "Çiftçilerimizin bundan mağdur olmaması için fide desteğini bu yıl biz verdik. Önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek. Bu yıl 1 milyon fide dağıtıyoruz, seneye bu sayı 2 milyon olacak. Bu yıl yüzde 25 oranında olan destekleme payımızı önümüzdeki yıl inşallah yüzde 50, yüzde 75 hatta yüzde 100'e çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu. Kahramankazan'ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Oğuz, çiftçi ve üreticilerin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Tarlaların bugünlerde ekilmeye başlandığının altını çizen Oğuz, "Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için onlara elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Yaptığımız fide desteği uygulaması da bunun bir kanıtı. Çiftçilerimizi mağdur ettirmedik ve ettirmeyeceğiz" dedi. Başkan Oğuz ayrıca, gelen yoğun istek üzerine ilçenin bütün köylerinden salı günleri ilçe merkezinde kurulan semt pazarına vatandaşları getirip götürecek servis uygulamasını başlattıklarını kaydetti.Çiftçiler adına konuşan Abdullah Ertürk de, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl yaptığı fide desteği uygulamasını bu yıl yapmamasından dolayı çiftçiler olarak mağdur olduklarını, ancak Kahramankazan Belediyesi'nin yaptığı bu destekleme ile mağdur olmaktan kurtulduklarını söyledi. Ertürk, "Çiftçilere sebze fidesi desteği veren bizleri asla yalnız bırakmayan Kahramankazan belediye Başkanı'mız Serhat oğuz ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Kahramankazanlı çiftçiler de, tarlaların ekim zamanının bugünlerde başladığını belirterek, sebze fidesi desteğinin tam zamanında yetiştiğini ve yüzlerini güldürdüğünü kaydetti. Konuşmanın ardından, müracaat eden çiftçilere 1 milyon adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı.