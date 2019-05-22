Darısı Tokyo’ya

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Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, milli takımın İngiltere'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.Milli tekvandocular, kazandıkları madalyaların yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi önemli puanlar elde etti. Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin,ifadelerini kullandı. Başkan Şahin, Tokyo 2020'de bu başarılarını devam ettireceklerine inandığını belirterek, "Türk tekvandosu yoluna emin adımlarla devam ediyor. İnşallah 2020'de bayrağımızı göndere çektirmek için burası bir test olmuştur" dedi.Şahin, "Buradaki başarımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda devam edeceğine inanıyorum. Bizleri her zaman destekleyen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen herkese büyük tekvando camiası adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.