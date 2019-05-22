LÖSEV, 40 bin LÖSEV’liye yardım eli uzatıyor

BUGÜN NELER OLDU

LÖSEV, ramazan ayı boyunca, Türkiye'nin dört bir yanından sayıları 40 bine yaklaşan lösemili ve kanser hastası çocuklara yardımlarını iletiyor. İletilen yardımlar ramazan bereketiyle büyüsün, çocukların ve ailelerin yüzü gülsün diye LÖSEV fitre, fidye ve zekât yardımlarını da kabul ediyor. LÖSEV, yardımlaşma duygusunun arttığı Ramazan ayı boyunca fidye, fitre ve zekât bağışlarının yanı sıra, içinde gıdadan giysiye, kırtasiyeden oyuncağa pek çok ihtiyaç malzemesinin yer aldığı ramazan kolilerini ailelere ulaştırıyor. Tedavi gören çocuklara ve ailelere, hastane ve ev ziyaretleri ile moral aşılıyor, yardımları elden ulaştırıyor.