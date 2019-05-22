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Osmanlıspor, Gazişehir maçı için hazır

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep maçı için hazır
SPOR Toto 1. Lig'i 62 puanla 3. sırada bitiren Osmanlıspor, play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu'nda saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. İki takım bu sezon ligde oynadığı 2 maçta birer galibiyet elde etti. Ligin ilk devresinde Gaziantep'te oynanan maçı Osmanlıspor 3-2 kazanırken, ligin ikinci devresinde Ankara'da oynanan maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak. İki maç sonunda üstün olan taraf, Adana Demirspor-Hatayspor eşleşmesinin galibi ile finalde karşı karşıya gelecek.
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Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep maçı için hazır
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