Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep maçı için hazır

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SPOR Toto 1. Lig'i 62 puanla 3. sırada bitiren Osmanlıspor, play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.İki takım bu sezon ligde oynadığı 2 maçta birer galibiyet elde etti. Ligin ilk devresinde Gaziantep'te oynanan maçı Osmanlıspor 3-2 kazanırken, ligin ikinci devresinde Ankara'da oynanan maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandı.İki maç sonunda üstün olan taraf, Adana Demirspor-Hatayspor eşleşmesinin galibi ile finalde karşı karşıya gelecek.