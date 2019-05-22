Türkiye, AB için vazgeçilmez role sahip

BUGÜN NELER OLDU

AB Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Altındağ Belediyesi, AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde Türkiye'deki Suriyeliler için iftar verdi. Ankara'daki Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, AB Başkanı Kaymakcı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, bazı AB ülkelerinin büyükelçileri ve Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeliler katıldı. 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda konuşan AB Başkanı Kaymakcı, 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere toplam 4.6 milyon yabancıya ev sahipliği yaptıklarına işaret ederek, Türkiye'nin dünyada en çok yabancıya koruma sağlayan ülke olduğunu belirtti. Davetlilerin ramazan ayını tebrik eden Kaymakcı, "Türkiye, göç yönetimi ve uluslararası koruma alanındaki tecrübesiyle AB'nin günümüzde yaşadığı mülteci krizinde vazgeçilmez role sahiptir." dedi. Büyükelçi Berger de tüm Müslümanların ramazan ayını tebrik ederken, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında düzenlenen iftar programında Suriyelilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.HER akşam iftarda Altındağlı vatandaşlarla buluşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Karacaören mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Balcı, iftarda çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Altındağlı vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Başkan Balcı, çocukların sevgi çemberinde kaldı. Başkan Balcı kendisiyle yakından ilgilenen çocukların sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı, hepsiyle tek tek ilgilendi. Çocuklar, başkan amcalarıyla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.