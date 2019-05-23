Doğu’dan gelen çocuklarımız başardı

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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Fatih Çintimar, Litvanya'nın Alytus kentinde gerçekleştirilen Avrupa Yürüyüş Kupası'nda milli atletlerin elde ettiği tarihi başarıyı değerlendirdi.20 yaş altı 10 kilometre yarışını 45.37'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Meryem Bekmez'in başarısının hem ülke adına hem de kendisi adına çok önemli olduğunu vurgulayan Çintimar,ifadelerini kullandı.Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, bu başarıların devam etmesi için hiç durmadan çalışacaklarına dikkat çekerek; "Bu başarının en önemli sebebi sporcularımızın çok çalışması. Atletizm zor bir spor ve çok çalışmak, çaba sarf etmek zorundasınız.Şu an Meryem'in kendi yaş grubunda Avrupa'da zaten rakibi yok, dünyada sıralamasında ise ikinci. İnşallah bu başarıları 2020 Olimpiyatları'nda sonra da 2024 Yaz Olimpiyatları'nda kürsüye çıkarak devam ettirecekler" diye konuştu.