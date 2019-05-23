Doğu’dan gelen çocuklarımız başardı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Fatih Çintimar, Litvanya'nın Alytus kentinde gerçekleştirilen Avrupa Yürüyüş Kupası'nda milli atletlerin elde ettiği tarihi başarıyı değerlendirdi. Türkiye'nin tarihinde ilk kez bu branşta altın madalya aldığını belirten Çintimar, hem takım hem de ferdi olarak Avrupa şampiyonu olduklarını söyledi.
20 yaş altı 10 kilometre yarışını 45.37'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Meryem Bekmez'in başarısının hem ülke adına hem de kendisi adına çok önemli olduğunu vurgulayan Çintimar, "Yürüyüş bizde öyle çok ileri seviyede bir branş değildi. Meryem iki yıl önce aynı kupada ikinci olmuştu. Son dönemlerdeki projelerimiz çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden gelen çocuklarımız bu başarıyı elde etti. Meryem Diyarbakırlı, gümüş madalyayı kazanan Evin Demir de bu gençlerden biri"
ifadelerini kullandı.
SPOR BAKANLIĞIMIZIN KATKISI BÜYÜK
Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, bu başarıların devam etmesi için hiç durmadan çalışacaklarına dikkat çekerek; "Bu başarının en önemli sebebi sporcularımızın çok çalışması. Atletizm zor bir spor ve çok çalışmak, çaba sarf etmek zorundasınız. Bu çocuklarımız da 3 yıldır Gençlik ve Spor Bakanlığımız'la birlikte yapmış olduğumuz projelerin etkisiyle bu seviyeye geldiler.
Şu an Meryem'in kendi yaş grubunda Avrupa'da zaten rakibi yok, dünyada sıralamasında ise ikinci. İnşallah bu başarıları 2020 Olimpiyatları'nda sonra da 2024 Yaz Olimpiyatları'nda kürsüye çıkarak devam ettirecekler" diye konuştu.