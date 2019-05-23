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’da biz de favori ülkeler arasında olacağız”

Giriş Tarihi: 23.5.2019
“Doha’da biz de favori ülkeler arasında olacağız”
TAF Başkanı Fatih Çintimar, milli atletlerin Japonya'da düzenlenen Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nda gösterdiği başarının da önemli olduğunu belirtti. Ay-yıldızlı ekibin 4x100 metre finallerinde 7'nci olduğunu hatırlatan Çintimar, "Bayrak takımlarında daha önce önemli bir başarımız yoktu. Ayrıca Doha'da eylül ayında başlayacak Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık. Burada da favorilerden biriyiz. Son 3 yıldır Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, İzzet Safer gibi atletlerimiz son derece ileri seviye bir duruma geldi. Artık hem dünyada hem Avrupa'da söz sahibi bir ülkeyiz" şeklinde konuştu.
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“Doha’da biz de favori ülkeler arasında olacağız”
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